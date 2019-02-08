«Кардифф» может попасть под санкции ФИФА за отказ платить за трансфер Салы

"Кардифф Сити" может попасть под санкции Международной федерации футбола (ФИФА), если валлийский клуб в течение 10 дней не выплатит французскому "Нанту" первый взнос из общей суммы в 15 миллионов фунтов стерлингов за трансфер аргентинского футболиста Эмилиано Салы, сообщает The Times

Отмечается, что в случае отказа от выплаты ФИФА может также запретить "Кардиффу" регистрировать новых игроков.

Ранее "Нант" потребовал от "Кардиффа" 15 миллионов фунтов стерлингов (19,5 млн долларов) за трансфер Салы, летевшего на самолете, который пропал 22 января во время полета над проливом Ла-Манш. Сообщалось, что валлийский клуб заморозил выплату первого запланированного платежа "Нанту" до того, пока они не ознакомятся с документацией, а французский клуб пригрозил иском. Президент "Кардиффа" Мехмет Далман заявлял, что клуб никогда не отказывался от намерений заплатить "Нанту" за переход Салы.

Сала перешел из "Нанта" в "Кардифф" 19 января, трансфер стал рекордным по сумме для валлийского клуба. В расположение новой команды футболист вылетел на легком одномоторном самолете Piper Malibu, который в ночь на 22 января пропал с радаров. В воскресенье, 3 февраля, на дне пролива Ла-Манш был обнаружен потерпевший крушение борт. Среди обломков нашли тело одного из пассажиров, и в четверг спасатели его извлекли. Полиция графства Дорсет подтвердила, что это тело Салы.