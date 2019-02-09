«Ахмат» уступил «Сувону» в контрольном матче

Футболисты грозненского "Ахмата" уступили южнокорейскому "Сувону" в контрольном матче на сборе в Турции.

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 2:1 в пользу корейской команды. В составе грозненцев голом отметился Беким Балай.