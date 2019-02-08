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Аршавин возвестил о торжестве чиновников над футболистами 

Lenta.ru 8 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин порассуждал о реакции общества на ошибки медийных лиц, в частности, футболистов. 37-летний ветеран побеседовал с ведущим шоу «Тает Лед» на «Матч ТВ» Алексеем Ягудиным.
Форвард вспомнил о том, какова была реакция россиян на его слова по итогам чемпионата Европы в 2012-м. По мнению Аршавина, медийного человека могут «втоптать в грязь», если он разочарует общество. Он также вспомнил и о ситуации вокруг футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
«У нас принято хаять депутатов, но в свете последних событий выходит, что счет между ними и футболистами 2:0. Беляков (депутат Антон Беляков, — прим. «Ленты.ру») тогда обыграл меня, а Пак (чиновник Минпромторга Денис Пак, — прим. «Ленты.ру») — Кокорина. Это единственный случай, когда общество встает на сторону чиновников», — заявил Аршавин.
Кокорин и Мамаев были задержаны в начале октября 2018-го после того как стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Сперва они вступили в драку с водителем телеведущей Ольги Ушаковой, а после у них случился конфликт с Паком и генеральным директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным. Спортсменов поместили под стражу и возбудили три уголовных дела по статьям «Хулиганство» и «Побои». Кокорину и Мамаеву дважды продлили срок задержания. Футболисты пробудут в изоляторе «Бутырка» минимум до 8 апреля.
В 2012 году после вылета сборной России из чемпионата Европы разговор Аршавина и Белякова попал в сеть. Фраза футболиста «ваши ожидания — ваши проблемы», адресованная депутату, вызвала негативную реакцию со стороны российских болельщиков. Впоследствии Аршавин был вынужден публично извиниться. С тех пор футболист не выступал за национальную команду.
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Футбол , Андрей Аршавин , Павел Мамаев , Алексей Ягудин , Антон Беляков , Ольга Ушакова , Александр Кокорин , Минпромторг , Lenta.ru
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