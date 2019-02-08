Кокорин обратится в ЕСПЧ

Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила о планах пожаловаться на арест футболиста в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат намерена подать жалобу в приоритетном порядке из-за угрозы здоровью Кокорина

По словам Стукаловой, 11 февраля она подаст апелляцию на продление ареста в российский суд, который «очевидно» оставит решение в силе. После этого защита Кокорина обратится в ЕСПЧ.

«Интерфаксу» комментарии Стукалова пояснила, что обычные жалобы ЕСПЧ может рассматривать по несколько лет, а приоритетные — в течение года.

Ранее в интернете появились видео с нападениями Павла Мамаева , Кокорина, его брата и их друзей на людей в Москве. Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве. Сначала суд арестовал их до 8 декабря, затем арест продлили еще на два месяца — до 8 февраля, а на этой неделе — до 8 апреля.

Адвокаты Кокорина заявляли, что из-за ареста футболист может стать «калекой» и «встать на костыли». Незадолго до ареста он перенес операцию на коленном суставе и ахиллесовом сухожилии. Послеоперационную реабилитацию футболист пока не завершил.