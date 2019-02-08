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Футболисты-юниоры погибли при пожаре на базе клуба 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Reuters
Пожар на тренировочной базе бразильского клуба «Фламенго» унес жизни десяти молодых спортсменов. Об этом сообщает Globo.
Тренировочный комплекс «Фламенго» располагается в окрестностях Рио-де-Жанейро. Огонь разрушил здание, которое предназначалось для отдыха футболистов до 18 лет. Десять человек погибли. Удалось установить личности шестерых игроков.
В списке погибших значатся 15-летний Бернардо Писетта, 15-летний Кристиан Эсмерио, 14-летний Артур Виниций, 14-летний Пабло Энрике, 15-летний Атила Паишау и 14-летний Виктор Исайя. Еще три футболиста были доставлены в больницу. Наиболее тяжелое состояние у 15-летнего Джонатана Вентуры — у юноши обгорело 40 процентов поверхности тела. 14-летний Эмануел Нуньес и 15-летний Диого Алвес в стабильном состоянии.
«Фламенго» — один из главных футбольных клубов Бразилии. Команда ни разу в своей истории не покидала элитный дивизион и считается самой популярной в стране.
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Футбол , Пожары , Происшествия
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