«Крылья Советов» погасили часть долга перед Лорией

Руководство "Крыльев Советов" начало погашение долга по заработной плате перед бывшим вратарем команды Гиорги Лорией, сообщил РИА Новости директор по развитию самарского футбольного клуба Александр Шикунов

В январе 33-летний голкипер сборной Грузии перешел в немецкий "Магдебург" на правах свободного агента, так как "Крылья Советов" расторгли с ним контракт осенью 2018 года.

"Мы уже закрываем этот вопрос, футболист получил часть денег", — сказал Шикунов по телефону.

Лория выступал за "Крылья Советов" с 2015 по 2018 годы и провел за самарскую команду 40 матчей в рамках премьер-лиги и Кубка России. В сезоне-2017/18 голкипер выступал в аренде в махачкалинском "Анжи", за который провел 13 матчей в чемпионате России.