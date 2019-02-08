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«Крылья Советов» погасили часть долга перед Лорией 

РИА Новости 8 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Руководство "Крыльев Советов" начало погашение долга по заработной плате перед бывшим вратарем команды Гиорги Лорией, сообщил РИА Новости директор по развитию самарского футбольного клуба Александр Шикунов.
В январе 33-летний голкипер сборной Грузии перешел в немецкий "Магдебург" на правах свободного агента, так как "Крылья Советов" расторгли с ним контракт осенью 2018 года.
"Мы уже закрываем этот вопрос, футболист получил часть денег", — сказал Шикунов по телефону.
Лория выступал за "Крылья Советов" с 2015 по 2018 годы и провел за самарскую команду 40 матчей в рамках премьер-лиги и Кубка России. В сезоне-2017/18 голкипер выступал в аренде в махачкалинском "Анжи", за который провел 13 матчей в чемпионате России.
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