«Галатасарай» проявляет интерес к Дзагоеву 

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев может продолжить карьеру в чемпионате Турции. «Галатасарай» рассматривает возможность подписания игрока в статусе свободного агента, сообщает Fotospor. Нынешний контракт Дзагоева рассчитан до конца июня текущего года.
В расширенный список игроков, которыми интересуется «Галатасарай», также входят Данте Риго (ПСВ), Мигел Луиш («Спортинг»), Антуан Бернед («ПСЖ») и Маркус Хенриксен («Халл Сити»).
В конце прошлого года генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб ведет переговоры с Дзагоевым по условиям нового контракта. Игроку предлагается трехлетнее соглашение.