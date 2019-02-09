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«Галатасарай» проявляет интерес к Дзагоеву 

SPORT24.ru + ещё 11 18 часов назад
Фото: ТАСС
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев может продолжить карьеру в чемпионате Турции. «Галатасарай» рассматривает возможность подписания игрока в статусе свободного агента, сообщает Fotospor. Нынешний контракт Дзагоева рассчитан до конца июня текущего года.
В расширенный список игроков, которыми интересуется «Галатасарай», также входят Данте Риго (ПСВ), Мигел Луиш («Спортинг»), Антуан Бернед («ПСЖ») и Маркус Хенриксен («Халл Сити»).
В конце прошлого года генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб ведет переговоры с Дзагоевым по условиям нового контракта. Игроку предлагается трехлетнее соглашение.
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Футбол , Роман Бабаев , Алан Дзагоев , Маркус Хенриксен , Антуан Бернед
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