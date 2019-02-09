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Футболист засветился в порноролике и объяснился 

News.ru + ещё 2 16 часов назад
Фото: Maurizio Borsari/Global Look Press
Итальянский футболист «Кальяри» Сириль Теро прокомментировал появившийся в сети порноролик с его участием. Футболист признал, что на видео именно он.
«Это старое видео, оно было снято четыре или пять лет назад. Тогда я еще играл за «Удинезе». Я всё это удалил, у меня этого нет на телефоне», — цитирует игрока Football Italia.
Футболист добавил, что хранил видео не более двух недель, и оно могло попасть в сеть только из хранилища Apple — iCloud.
Бывший партнер Теро по «Фиорентине» Альбан Лафон в своём Instagram опроверг информацию о том, что на ролике есть и он тоже.
«На видео не я, это было снято в тот период, когда Сириль выступал за «Удинезе»», — заявил футболист.
35-летний Теро выступает в итальянской серии А с 2010 года. Он защищал цвета таких команд, как «Кьево», «Удинезе», «Фиорентина». В «Кальяри» он перешёл в 2018 году.
Как писал News.ru, УЕФА вернул в «Зенит» ушедшего полгода назад игрока.
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Футбол , Альбан Лафон , УЕФА , Зенит , Apple
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