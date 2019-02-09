Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Барселона» нацелилась на защитника «Лиона» 

Soccer News + ещё 4 15 часов назад
Фото: Soccer News
Защитник "Лиона" Ферлан Менди может сменить клуб этим летом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По данным издания, в игроке заинтересована "Барселона". Спортивный директор каталонского клуба восхищен игрой 23-летнего футболиста и планирует начать переговоры с "Лионом" как можно скорее.
Контракт игрока с французским клубом рассчитан до 2023 года.
Напомним, "Лион" и "Барселона" сыграют друг с другом 1/8 финала Лиги чемпионов.
В текущем сезоне футболист участвовал в 31 матче, отметившись 3 голами и 3 ассистами.
Soccer News: последние новости
Маме Роналду поставили страшный диагноз Один из лидеров ЦСКА может перейти в европейский клуб Адвокат Мамаева официально отреагировал на продление ареста своего подзащитного
Футбол
Читайте также
Видео
«Дай денег на ребенка»
MMA Статьи
Марадону засняли в «бешеном танце»
Футбол
Бой ММА закончился массовой дракой
MMA
Из дела Кокорина и Мамаева исчез стул
Футбол
Секс, Медведева и зарплата: о чем рассказала Туктамышева
Фигурное катание Статьи
Кадыров сделал отцу Нурмагомедова роскошный подарок
MMA
Решена судьба российских паралимпийцев
Зимние виды спорта
Игрок НХЛ ударился лицом о штангу
Хоккей
Описана реакция Кокорина и Мамаева на продление ареста
Футбол
«Инвалидность — это не шутки»
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение