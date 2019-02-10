В «ПСЖ» оценили травму Кавани

Уругвайский футболист получил травму в матче чемпионата Франции с "Бордо" (1:0). Тухель исключил почти полностью вероятность, что игрок примет участие во встрече с "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Кавани должен еще пройти обследование. Но на него будет тяжело рассчитывать. Клуб позже сделает заявление. Но я не ожидаю хороших новостей. Надежды очень мало", — приводит слова Тухеля Telefoot.

Матч в рамках Лиги чемпионов состоится 12 февраля.

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