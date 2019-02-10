Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В «ПСЖ» оценили травму Кавани 

Газета.Ru + ещё 35 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель прокомментировал состояние здоровья нападающего команды Эдинсона Кавани, передает "Советский спорт".
Уругвайский футболист получил травму в матче чемпионата Франции с "Бордо" (1:0). Тухель исключил почти полностью вероятность, что игрок примет участие во встрече с "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Кавани должен еще пройти обследование. Но на него будет тяжело рассчитывать. Клуб позже сделает заявление. Но я не ожидаю хороших новостей. Надежды очень мало", — приводит слова Тухеля Telefoot.
Матч в рамках Лиги чемпионов состоится 12 февраля.
Ранее Паредес рассказал об адаптации в "ПСЖ".
Газета.Ru: последние новости
Тренер "Челси" высказался о разгромном поражении от "Манчестер Сити" "Ювентус" разгромил "Сассуоло" в матче чемпионата Италии "Нант" снизил цены на билеты на ближайшую игру в связи с гибелью Салы
Футбол , Томас Тухель , Манчестер Юнайтед , Советский спорт
Читайте также
Видео
В Хорватии напали на игроков «Црвены Звезды»
Летние виды спорта Статьи
Конфликт со стрельбой на матче по хоккею попал на видео
Хоккей
Лукашенко не смог снести национального «позора»
Биатлон Статьи
Появилось видео конфликта со стрельбой на хоккейном матче
Хоккей
Убийство хоккейного болельщика попало на видео
Хоккей Криминал
Беда «Вашингтона»: «пантеры» загрызли Овечкина и Кузнецова
Хоккей Статьи
«Дай денег на ребенка»
MMA Статьи
Марадону засняли в «бешеном танце»
Футбол
Медведева угрожает Туктамышевой
Фигурное катание
Бой ММА закончился массовой дракой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение