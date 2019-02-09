Фанаты «Ателтико» забросали Куртуа крысами во время матча с «Реалом»

Болельщики мадридского «Атлетико» забросали игрушечными крысами голкипера мадридского «Реала» Тибо Куртуа во время матча команд в рамках 23-го тура испанской Примеры.

Как сообщает AS, это случилось на самом старте встречи, прошедшей на домашней арене «Атлетико» — «Ванда Метрополитано».

Отмечается, что при каждом касании мяча бельгийским голкипером фанаты освистывали его, а некоторые даже пришли на матч с баннерами, где назвали его «крысой».

Куртуа выступал за «Атлетико» на правах аренды с 2011 по 2014 год. Летом 2018 года он перешёл из «Челси», которому принадлежали права на него, в «Реал».