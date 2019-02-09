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Фанаты «Ателтико» забросали Куртуа крысами во время матча с «Реалом» 

RT на русском + ещё 9 9 февраля 2019
Фото: Reuters
Болельщики мадридского «Атлетико» забросали игрушечными крысами голкипера мадридского «Реала» Тибо Куртуа во время матча команд в рамках 23-го тура испанской Примеры.
Как сообщает AS, это случилось на самом старте встречи, прошедшей на домашней арене «Атлетико» — «Ванда Метрополитано».
Отмечается, что при каждом касании мяча бельгийским голкипером фанаты освистывали его, а некоторые даже пришли на матч с баннерами, где назвали его «крысой».
Куртуа выступал за «Атлетико» на правах аренды с 2011 по 2014 год. Летом 2018 года он перешёл из «Челси», которому принадлежали права на него, в «Реал».
Ранее сообщалось, что Гарет Бэйл забил 100-й мяч за «Реал».
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Футбол , Гарет Бэйл , Реал
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