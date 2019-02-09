В Англии 18-летний футболист потерял сознание сидя на скамейке запасных

Нападающий «Лидс Юнайтед» Джэк Кларк потерял сознание во время матча с «Мидлсбро» в рамках 31-го тура английского Чемпионшипа.

Как сообщает The Sun, 18-летний Кларк потерял сознание находясь на скамейке запасных. Медики оказали ему экстренную помощь, после чего увезли в больницу прямо со стадиона.

На момент оказания помощи игроку арбитр прервал встречу, которая в итоге завершилась вничью 1:1.

Ранее сообщалось, что футболист «Астон Виллы» наступил бутсой на лицо соперника во время матча Чемпионшипа.