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В Англии 18-летний футболист потерял сознание сидя на скамейке запасных 

RT на русском 9 часов назад
Фото: Reuters
Нападающий «Лидс Юнайтед» Джэк Кларк потерял сознание во время матча с «Мидлсбро» в рамках 31-го тура английского Чемпионшипа.
Как сообщает The Sun, 18-летний Кларк потерял сознание находясь на скамейке запасных. Медики оказали ему экстренную помощь, после чего увезли в больницу прямо со стадиона.
На момент оказания помощи игроку арбитр прервал встречу, которая в итоге завершилась вничью 1:1.
Ранее сообщалось, что футболист «Астон Виллы» наступил бутсой на лицо соперника во время матча Чемпионшипа.
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