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Раскрыта зарплата Головина во Франции 

News.ru 13 часов назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Российский полузащитник Александр Головин, выступающий за французский «Монако», ежемесячно получает 225 тысяч евро и занимает в списке самых высокооплачиваемых игроков клуба седьмое место.
Лидирует в рейтинге Радамель Фалькао, его заработная плата составляет 750 тысяч евро, сообщает L'Équipe.
Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в конце июля 2018 года. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне Лиги 1 россиянин забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 15 матчах.
«Монако», набрав 18 очков, занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.
Ещё одного украинца из «Шахтёра» ждут в России, писал News.ru.
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