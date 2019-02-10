Раскрыта зарплата Головина во Франции

Российский полузащитник Александр Головин , выступающий за французский «Монако», ежемесячно получает 225 тысяч евро и занимает в списке самых высокооплачиваемых игроков клуба седьмое место.

Лидирует в рейтинге Радамель Фалькао, его заработная плата составляет 750 тысяч евро, сообщает L'Équipe.

Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в конце июля 2018 года. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне Лиги 1 россиянин забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 15 матчах.

«Монако», набрав 18 очков, занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

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