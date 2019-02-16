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«Бавария» готова заменить Левандовского на Йовича 

Вести.Ru + ещё 22 4 часа назад
Фото: sge4ever.de
Мюнхенская "Бавария" продолжает поиски потенциальной замены польскому форварду Роберту Левандовскому, который, судя по информации из стана клуба, может покинуть команду в летнее межсезонье. Инсайдеры подтвердили, что мюнхенцы имеют интерес к Луке Йовичу из "Айнтрахта".
Этот интерес стал еще более предметным в свете появившейся информации, что на Йовича претендует мадридский "Реал", который даже начал переговоры с клубом из Франкфурта и даже предложил за форварда 45 млн евро.
Серб в этом году демонстрирует очень хорошую результативность, забив 14 голов в 19 матчах за "Айнтрахт". При этом права на перспективного футболиста принадлежат "Бенфике", и на него, кроме "Реала" и "Баварии" претендуют испанская "Барселона" и английский "Ливерпуль".
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Футбол , Лука Йович , Реал
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