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У Головина сильный ушиб голеностопа, сроки восстановления пока неизвестны 

Чемпионат.com + ещё 7 7 часов назад
Фото: ТАСС
Как стало известно «Чемпионату», у полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина сильный ушиб голеностопа. Сроки восстановления пока неизвестны. Скоро футболисту предстоит обследование.
Россиянин получил повреждение во время сегодняшнего гостевого матча с «Монпелье» в чемпионате Франции результате фола со стороны соперника и был заменён на 68-й минуте. Вместо него на поле вышел португальский полузащитник Адриен Силва. Матч закончился со счётом 2:2. 22-летний Головин перешёл в «Монако» прошлым летом из ЦСКА.
Сумма трансфера составила € 30 млн В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах французского национального чемпионата, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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Футбол , Александр Головин
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