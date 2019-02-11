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Головин опять «сломался». Что за невезуха! 

Чемпионат.com 54 минуты назад
Фото: twitter.com/AS_Monaco
«Монако» снова потерял очки.
Футболисты обычно с опаской ожидают явления нового тренера: поди знай, кого «новая метла» выметет из состава и как скоро. У единственного россиянина на всю Лигу 1 причин для беспокойства после скороспелой отставки Тьерри Анри точно не было. Наоборот, были основания для оптимизма. Леонарду Жардим как был высокого мнения о профессиональных качествах Головина до своего абсурдного увольнения, так и остался после не менее чудного восстановления в должности.
Возвращение Жардима благотворно повлияло на Александра. За первым голом, на Кубок, последовал почин в чемпионате, а вместе с ним первый титул игрока тура. Как бы много народу ни числилось в «Монако», позиции Головина сомнению не подвергаются. Не играет он только в двух случаях: а) травма, б) дисквалификация. Увы, неприятностей и того, и другого рода Головин уже пережил во Франции предостаточно. Не иначе как сама судьба проверяет сибирский характер на прочность.
В Монпелье Жардим вновь определил Головина на позицию под единственным нападающим — именинником Фалькао (10 февраля отметил 33-летие). До перерыва 17-й номер «Монако» был не слишком заметен — воротам не угрожал, голевых моментов не создавал. После полученных в раздевалке инструкций россиянин заметно прибавил в активности, разбегался, разыгрался и даже имел реальнейший момент удвоить счёт. Местный вратарь Леком не позволил Головину это сделать, отразив непростой удар с близкого расстояния.
Больше ничего придумать в созидании Александру не удалось — «спасибо» Анди Делорту. После его удара сзади по голеностопу в центре поля Головин поднялся на ноги, но ненадолго. Уже после следующего ускорения россиянин вынужден был попросить замену и покинул газон, сильно хромая и опёршись о плечи докторов клуба. Снова травма. Будем надеяться, что несерьёзная. «Монако» дважды вёл в счёте на «Стад де ла Моссон». Желсон Мартинш в дебюте эффектно замкнул в падении навес слева Балло-Туре. При 1:1 Фалькао сделал себе подарок ко дню рождения, подкараулив отскок от вратаря. Концовка встречи получилась поистине безумной. Сначала рефери назначил пенальти в ворота гостей после просмотра видеозаписи. Субашич удар Делорта парировал, но рикошетом от его рук мяч медленно-медленно заполз в ворота. Система видеофиксации гола подтвердила: хорват повторно накрыл мяч уже за линией. По сравнению с маленькой вратарской драмой удаление опорника Жемерсона в компенсированное время могло показаться сущей чепухой. Неприятность, но не более того.
Даже именинник Фалькао после финального свистка был вне себя от злости — что уж говорить о Жардиме? Потерял людей, потерял очки — чему тут радоваться?
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Футбол , Статьи , Тьерри Анри
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