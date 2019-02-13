Иванович о поражении в ЛЕ: проблема «Зенита» в «физике» и в уверенности

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович после поражения в матче 1/16 финала Лиги Европы от турецкого "Фенербахче" отметил, что футболистам петербургского клуба не хватило физической готовности и уверенности. Первая встреча команд, прошедшая во вторник в Стамбуле, завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. На 44-й минуте полузащитник петербуржцев Роберт Мак не реализовал пенальти. Ответная игра в Санкт-Петербурге пройдет 21 февраля. "Мы изначально были готовы к тому, что "Фенербахче" — сильный соперник. Первые 20 минут они контролировали игру, но потом начало получаться и у нас, я думаю, что если бы забили пенальти, все было бы по-другому. Ничего страшного — у нас по-прежнему большие шансы. Первая игра после сборов всегда очень тяжелая. Продолжаем дальше и посмотрим", — сказал Иванович, которого цитирует официальный сайт "Зенита". "В эмоциональном (плане) проблем нет — проблема в "физике", проблема в уверенности команды. В начале матча почти все наши передачи не были уверенными, не были точными. Потом мы привыкли и вернулись к игре в футбол: начали играть, создавать, показывать движение. 100% — дома будем играть намного лучше", — добавил Иванович. Защитник петербуржцев Ярослав Ракицкий отметил, что в команде знали о сильной стороне соперника — стандартных положениях, но пропустили после одного из них из-за неразберихи. "Мы разобрали соперника перед матчем и знали, что стандарты — их сильная сторона. Но, видите, что они забили именно после углового. Неразбериха была в нашей штрафной, пропустили… Больше они ничего не создали, это был их единственный момент", — сказал Ракицкий.