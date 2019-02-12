Ничего не потеряно: Семак ярко высказался о матче с «Фенербахче»

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что думает о проигрышном матче своей команды в 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче" (0:1). Об этом сообщает Sports.ru.

"Сложный матч, другого не ожидали, первая официальная игра после длительной паузы.

В первом тайме включились не так быстро, как хотели. Соперник начал агрессивно, болельщики помогали им действовать активно. К сожалению, наши ошибки приводили к стандартам, в том числе к угловым.

Мы понимали, что это двухраундовое противостояние, ничего не потеряно. Все будет решаться в Петербурге", сказал Семак.

Ответная встреча сине-бело-голубых с "Фенербахче" состоится 21 февраля в Санкт-Петербурге. Начало — 20:55 (мск).