Вместе с Роналду будет играть самый дорогой британец

Полузащитник лондонского «Арсенала» Аарон Рэмзи продолжит карьеру в туринском «Ювентусе». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Произойдёт это в летнее трансферное окно. В «Ювентус» 28-летний валлиец переберётся на правах свободного агента. Его контракт с «Арсеналом» истекает в июне 2019 года.

Соглашение с туринским клубом будет рассчитано на четыре года. По его заключению, как сообщает BBC, Рэмзи станет самым высокооплачиваемым британским футболистом в истории. Его зарплата составит $26,8 млн в год.

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