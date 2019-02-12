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Вместе с Роналду будет играть самый дорогой британец 

News.ru + ещё 27 12 февраля 2019
Фото: Charlie Forgham-Bailey/imago sportfotodienst/Global Look Press
Полузащитник лондонского «Арсенала» Аарон Рэмзи продолжит карьеру в туринском «Ювентусе». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Произойдёт это в летнее трансферное окно. В «Ювентус» 28-летний валлиец переберётся на правах свободного агента. Его контракт с «Арсеналом» истекает в июне 2019 года.
Соглашение с туринским клубом будет рассчитано на четыре года. По его заключению, как сообщает BBC, Рэмзи станет самым высокооплачиваемым британским футболистом в истории. Его зарплата составит $26,8 млн в год.
Ранее News.ru сообщал, что владельцы «Витесса» недовольны результатами команды и уже провели внеплановую встречу с Леонидом Слуцким.
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