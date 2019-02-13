Мамаеву запретили общаться с журналистами

«Мы сами направляли официальный запрос, но пришел такой отказ», — сообщил он.

По словам замглавы ФСИН, Мамаев мог дать интервью журналистам в День святого Валентина, на который по его же просьбе был назначен футбольный матч между сотрудниками следственного изолятора «Бутырка» и заключенными.

Максименко объяснил, что Мамаев предложил сыграть именно 14 февраля из-за неспособности пребывающих в СИЗО подозреваемых и обвиняемых поздравить с праздником тех, в кого они влюблены. Футболист предложил посвятить игру им.

«ФСИН полностью поддерживает такую инициативу», — рассказал замглавы ведомства.