Следственный комитет запретил заключенному под стражу футболисту Павлу Мамаеву общаться с журналистами, рассказал радиостанции «Говорит Москва» заместитель начальника Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко.
«Мы сами направляли официальный запрос, но пришел такой отказ», — сообщил он.
По словам замглавы ФСИН, Мамаев мог дать интервью журналистам в День святого Валентина, на который по его же просьбе был назначен футбольный матч между сотрудниками следственного изолятора «Бутырка» и заключенными.
Максименко объяснил, что Мамаев предложил сыграть именно 14 февраля из-за неспособности пребывающих в СИЗО подозреваемых и обвиняемых поздравить с праздником тех, в кого они влюблены. Футболист предложил посвятить игру им.
«ФСИН полностью поддерживает такую инициативу», — рассказал замглавы ведомства.
Павел Мамаев, а также его коллега Александр Кокорин находятся в «Бутырке» с октября по обвинению в избиении в Москве трех человек — водителя Виталия Соловчука, директора НАМИ Сергея Гайсина и главы одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака. Неделю назад арест футболистов был продлен до 8 апреля.