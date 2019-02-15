Тренер БАТЭ предпочел победу над «Арсеналом» сексу

Главный тренер борисовского БАТЭ Алексей Бага прокомментировал победу своей команды в матче 1/16 финала Лиги Европы над лондонским «Арсеналом». Его слова приводит «Прессбол».

Бага заявил, что в ответном матче, который состоится в Лондоне, его подопечным будет непросто.

«Сегодня сделали маленький шажок для выхода в следующий раунд. Ждем тяжелую игру», — сказал он.

Тренер отметил, что даже оставшись в меньшинстве (на 87-й минуте был удален нападающий лондонской команды Александр Ляказетт — прим. "Ленты.ру" ), «Арсенал» продолжал атаковать и бороться. Покидая зал для пресс-конференций, Бага добавил: «Это было лучше, чем секс».