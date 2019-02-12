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СМИ: Салах может перейти в «Ювентус» 

Газета.Ru + ещё 1 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Полузащитник английского "Ливерпуля" Мохамед Салах может перейти в туринский "Ювентус", сообщает "Советский спорт".
Как информирует 90min со ссылкой на Sky News Arabia, Салах может стать заменой аргентинскому форварду Пауло Дибале.
Итальянская команда готова заплатить за трансфер €200 млн При этом, как отмечают СМИ, этот переход одобрил нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Салах провел в текущем сезоне за "Ливерпуль" 26 матчей, забил 17 мячей и организовал семь голевых моментов.
Однако, если у "Ювентуса" не выйдет осуществить эту сделку, команда также рассматривает игрока мадридского "Реала" Марко Асенсио.
Ранее Роналду разозлился и отправил в нокдаун одноклубника.
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Футбол , Марко Асенсио , Мохамед Салах , Криштиану Роналду , Реал , Советский спорт , Sky News
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