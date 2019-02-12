СМИ: Салах может перейти в «Ювентус»

Как информирует 90min со ссылкой на Sky News Arabia, Салах может стать заменой аргентинскому форварду Пауло Дибале.

Итальянская команда готова заплатить за трансфер €200 млн При этом, как отмечают СМИ, этот переход одобрил нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду

Салах провел в текущем сезоне за "Ливерпуль" 26 матчей, забил 17 мячей и организовал семь голевых моментов.

Марко Асенсио. Однако, если у "Ювентуса" не выйдет осуществить эту сделку, команда также рассматривает игрока мадридского "Реала"

Ранее Роналду разозлился и отправил в нокдаун одноклубника.