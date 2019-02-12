Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о трансферной компании «Зенита».
«Последние трансферы «Зенита» действительно выглядят неоднозначно. Тот же Ракицкий, по мнению многих, в свой последний год пребывания в «Шахтёре» находился не в лучшей форме. Ему 29 лет. В принципе это нормальный возраст для защитника. Ярослав ещё может поиграть на высоком уровне два-три года. Сейчас вызывает опасения только его состояние», — заявил Нигаматуллин в интервью RT.
Также эксперт критически высказался о пополнившем состав «Зенита» Сердаре Азмуне.
«Его кандидатура — тоже неоднозначная. К сожалению, «Зенит» регулярно покупает футболистов у «Рубина», но чаще всего ничем хорошим для обеих сторон это не заканчивается. Боюсь, приобретение Азмуна — продолжение этой печальной истории», — добавил бывший вратарь сборной России.
Ранее Нигматуллин заявил, что «Зениту» нужно брать «Фенербахче» «тёпленькими».