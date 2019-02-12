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Российский футболист пожалел денег и отказался играть в США 

News.ru + ещё 8 12 февраля 2019
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Агент защитника «Ростова» Евгения Чернова Олег Шигаев рассказал о несостоявшемся трансфере игрока в «Филадельфию», выступающую в футбольной лиге США и Канады (MLS).
По сообщению менеджера в Twitter, клуб MLS проявлял интерес к приглашению российского футболиста и даже предлагал четырёхлетний контракт. Однако из-за высоких налогов Чернов отказался от предложения. Сумму неудавшейся сделки Шигаев не огласил.
26-летний Чернов перешёл в ростовский клуб в 2019 году. Ранее он выступал за «Томь», «Оренбург», «Химик» и «Енисей», «Зенит» и «Тосно». В составе последней команды Чернов выиграл Кубок России-2018.
Чернов мог стать первым россиянином, выступающим в MLS.
Как писал News.ru, умер лучший в истории футбола после Яшина вратарь.
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