Российский футболист пожалел денег и отказался играть в США

Агент защитника «Ростова» Евгения Чернова Олег Шигаев рассказал о несостоявшемся трансфере игрока в «Филадельфию», выступающую в футбольной лиге США и Канады (MLS).

По сообщению менеджера в Twitter, клуб MLS проявлял интерес к приглашению российского футболиста и даже предлагал четырёхлетний контракт. Однако из-за высоких налогов Чернов отказался от предложения. Сумму неудавшейся сделки Шигаев не огласил.

26-летний Чернов перешёл в ростовский клуб в 2019 году. Ранее он выступал за «Томь», «Оренбург», «Химик» и «Енисей», «Зенит» и «Тосно». В составе последней команды Чернов выиграл Кубок России-2018.

Чернов мог стать первым россиянином, выступающим в MLS.

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