Адвокат рассказал о жалобе жены Аршавина

Накануне Telegram-канал Mash опубликовал скан заявления Алисы Аршавиной. В этом документе женщина утверждает, что Аршавин угрожает ей в смс-сообщениях, запугивает ее лишением свободы и возбуждением против нее уголовных дел.

Добровинский подтвердил, что заявление было подано 11 февраля на имя начальника управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Адвокат Аршавина Павел Волошин заявил РИА Новости , что его клиента пока не вызывали в полицию. Он назвал странным обращение женщины в главное управление полиции Петербурга. По словам адвоката, обычно такие заявления подают по месту происшествия.

Как сообщал Mash, Алиса Аршавина также рассказала полицейским, что муж вместе с неизвестными людьми отобрал у неё Mercedes GL 350 и потребовал вернуть деньги, которые он ей когда-то дал.

В конце 2018-го в Сети появилось видео, на котором Аршавин запечатлен обнимающимся с неизвестной девушкой. СМИ писали, что ею оказалась 21-летняя стюардесса. «СтарХит» сообщал, что Аршавин уже несколько месяцев не живет с Казьминой.

В начале 2019-го Казьмина рассказала о расставании с Аршавиным. Пара заключила брак в 2016 году. В феврале 2017-го у них родилась дочь.