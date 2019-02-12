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Адвокат рассказал о жалобе жены Аршавина 

Рамблер 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Адвокат жены экс-футболиста Андрея Аршавина Александр Добровинский подтвердил, что женщина подала заявление на супруга в полицию. Об этом сообщает РИА Новости.
Накануне Telegram-канал Mash опубликовал скан заявления Алисы Аршавиной. В этом документе женщина утверждает, что Аршавин угрожает ей в смс-сообщениях, запугивает ее лишением свободы и возбуждением против нее уголовных дел.
Добровинский подтвердил, что заявление было подано 11 февраля на имя начальника управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Адвокат Аршавина Павел Волошин заявил РИА Новости, что его клиента пока не вызывали в полицию. Он назвал странным обращение женщины в главное управление полиции Петербурга. По словам адвоката, обычно такие заявления подают по месту происшествия.
Как сообщал Mash, Алиса Аршавина также рассказала полицейским, что муж вместе с неизвестными людьми отобрал у неё Mercedes GL 350 и потребовал вернуть деньги, которые он ей когда-то дал.
В конце 2018-го в Сети появилось видео, на котором Аршавин запечатлен обнимающимся с неизвестной девушкой. СМИ писали, что ею оказалась 21-летняя стюардесса. «СтарХит» сообщал, что Аршавин уже несколько месяцев не живет с Казьминой.
В начале 2019-го Казьмина рассказала о расставании с Аршавиным. Пара заключила брак в 2016 году. В феврале 2017-го у них родилась дочь.
Комментарии
Футбол , Александр Добровинский , Андрей Аршавин , МВД , РИА Новости , StarHit
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