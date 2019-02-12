Газинский рассказала о своей переписке с Мамаевым

«Я общаюсь с Пашей, близко знаю Сашу Кокорина. Хочется, чтобы ситуация скорее как-то решилась и в их пользу. Только они знают, что у них в голове. Но люди оказались в таком месте, в подобных которому и близко не бывали. И за это время наверняка многое успели осмыслить. Я переписывался с Пашей. И по его словам понял, что он многое обдумал и очень хочет вернуться к семье», — приводит слова Газинского «Российская газета».

5 декабря 2018 года срок содержания футболистов под стражей был продлён до 8 февраля 2019 года, а затем ещё на два месяца — до 8 апреля.

Ранее сообщалось, что защита Мамаева обжаловала продление ареста.