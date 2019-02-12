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Газинский рассказала о своей переписке с Мамаевым 

RT на русском + ещё 8 12 февраля 2019
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал о своей переписке с одноклубником Павлом Мамаевым, который, вместе с форвардом «Зенита» Александром Кокориним находятся под стражей в СИЗО «Бутырка».
«Я общаюсь с Пашей, близко знаю Сашу Кокорина. Хочется, чтобы ситуация скорее как-то решилась и в их пользу. Только они знают, что у них в голове. Но люди оказались в таком месте, в подобных которому и близко не бывали. И за это время наверняка многое успели осмыслить. Я переписывался с Пашей. И по его словам понял, что он многое обдумал и очень хочет вернуться к семье», — приводит слова Газинского «Российская газета».
11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также Павел Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
5 декабря 2018 года срок содержания футболистов под стражей был продлён до 8 февраля 2019 года, а затем ещё на два месяца — до 8 апреля.
Ранее сообщалось, что защита Мамаева обжаловала продление ареста.
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Комментарии1
Футбол , Павел Мамаев , Юрий Газинский , Ольга Ушакова , Александр Кокорин , Минпромторг , Зенит , ФСИН , "Российская газета"
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