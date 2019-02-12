Фанаты «Фенербахче» напали на болельщиков «Зенита»

Перед первым матчем 1/16 Лиги Европы между "Фенербахче" и "Зенитом" произошла серьезная стычка фанатов двух клубов, сообщает "Советский спорт"

Активные болельщики турецкой команды остановили автобус с поклонниками "Зенита" и попытались проникнуть внутрь, имея при себе ножи и арматуру. Но фанаты петербургской команды смогли заблокировать двери, и автобус покинул место инцидента. В результате нападения были разбиты стекла, двое болельщиков сине-бело-голубых получили порезы.

Кроме того, зафиксированы попытки турецких фанатов найти российских болельщиков в барах.

Ранее сообщалось, что болельщики "Наполи" получили ножевые ранения во время матча с "Интером".