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Фанаты «Фенербахче» напали на болельщиков «Зенита» 

Газета.Ru + ещё 10 12 февраля 2019
Фото: Газета.Ru
Перед первым матчем 1/16 Лиги Европы между "Фенербахче" и "Зенитом" произошла серьезная стычка фанатов двух клубов, сообщает "Советский спорт".
Активные болельщики турецкой команды остановили автобус с поклонниками "Зенита" и попытались проникнуть внутрь, имея при себе ножи и арматуру. Но фанаты петербургской команды смогли заблокировать двери, и автобус покинул место инцидента. В результате нападения были разбиты стекла, двое болельщиков сине-бело-голубых получили порезы.
Кроме того, зафиксированы попытки турецких фанатов найти российских болельщиков в барах.
Ранее сообщалось, что болельщики "Наполи" получили ножевые ранения во время матча с "Интером".
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