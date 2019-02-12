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Куртуа оценил шансы «Реала» на победу в Лиге чемпионов 

Газета.Ru + ещё 3 12 февраля 2019
Фото: © Thomson Reuters 2017 . Sergio Perez
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа оценил шансы своего клуба на четвертую победу в Лиге чемпионов подряд, передает "Советский спорт".
"Думаю, "Реал" может в четвертый раз подряд выиграть Лигу чемпионов. Каждый год "Реал" называют в числе главных фаворитов. Хороших команд много, но нужно идти к своей цели от матча к матчу. И сейчас мы думаем только об "Аяксе", — приводит слова спортсмена официальный сайт УЕФА.
Куртуа также поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 Лиги чемпионов против "Аякса".
"Аякс" — отличная команда, в которой собрано много талантливых ребят. За ними нужно приглядывать очень внимательно. Нас, безусловно, ждет непростая игра, но на нашей стороне опыт. Отдадим борьбе все силы. Но, поверьте, никто в нашей команде не ждет легкой прогулки", — добавил он.
Ранее сообщалось, что фанаты "Атлетико" закидали вратаря "Реала" Куртуа игрушечными крысами.
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Футбол , Реал , Советский спорт
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