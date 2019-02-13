«Приятно обыграть „Зенит“: турки поиздевались над россиянами

Петербургский «Зенит» уступил турецкому «Фенербахче» в матче 1/16 финала Лиги Европы и теперь рискует вылететь из еврокубков на ранней стадии плей-офф. После встречи Артем Дзюба рассказал, при каких обстоятельствах доверил исполнение важного пенальти Роберту Маку, который не справился с этой задачей, Ярослав Ракицкий заявил, что соперник создал лишь один момент за всю игру, а полузащитник «Фенербахче» Матье Вальбуэна признался, что ему было особенно приятно обыграть «Зенит».

Петербургский «Зенит» проиграл в первом матче 1/16 финала Лиги Европы турецкому «Фенербахче», который совсем недавно пережил глубокий кризис и смену тренеров.

В стартовом составе сине-бело-голубых вышли сразу два новичка — защитник Ярослав Ракицкий и хавбек Вильмар Барриос, однако серьезного позитивного эффекта это не произвело, и «Зенит» потерпел четвертое поражение подряд в официальных матчах.

До этого, в конце 2018 года, подопечные Сергея Семака проиграли тульскому «Арсеналу» (2:4) и казанскому «Рубину» (1:2) в чемпионате России, а также потерпели поражение от пражской «Славии» (0:2) в Лиге Европы. Такая длинная серия неудач настигла «Зенит» впервые за 13 лет.

«Зенит» имел отличный шанс сравнять счет, когда на 44-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Фенера» за фол Мехмета Топала на Себастьяне Дриусси

⚠ Роберт Мак не реализовал самый опасный момент «Зенита» в первом тайме.



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💻 https://t.co/7AhUqatvSL pic.twitter.com/lEPzeAPdnP— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 12 февраля 2019 г. Однако к «точке» внезапно подошел не штатный пенальтист команды Артем Дзюба, а Роберт Мак . Словак направил мяч на средней высоте в правый от себя угол, но голкипер разгадал его замысел и спас свою команду.

кие футболисты промахиваются с «точки». Человек почувствовал уверенность и пошел бить, но такое случается», — отметил нападающий.

При этом Дзюба подчеркнул, что с оптимизмом смотрит на шансы своей команды пройти в 1/8 финала, поскольку ответный матч состоится на домашней арене «Зенита».

«Поражение не критично. Конечно, уехать со счетом 1:1 было бы лучше, но «Фенербахче» прилетит в Санкт-Петербург и прочувствует нашу поддержку.

Все впереди, двухматчевое противостояние не закончено, данное поражение для нас не приговор», — подытожил игрок.

В стане «желтых канареек» настроение было еще более радужным. Голкипер «Фенербахче» Харун Текин и вовсе заявил, что был уверен в том, что сможет отразить удар Мака с 11-метровой отметки.

«Конечно, пенальти стал решающим моментом. Было очень важно не пропустить в этом эпизоде, но я был уверен в себе.

В чемпионате мы выступаем намного хуже, из-за чего очень расстроены. Но у нас есть шанс в Лиге Европы, мы ждали этой игры. Поздравляю партнеров по команде. Еще ничего не закончено, но надеюсь, что мы пройдем дальше», — приводит слова Текина Fanatik.

Новоиспеченный защитник сине-бело-голубых Ярослав Ракицкий в ответ заявил, что у «Фенербахче» не было моментов, кроме того единственного, с которого они забили.

«Мы разобрали игру соперника накануне встречи и знали, что «стандарты» — сильная сторона «Фенера», однако они забили именно с углового из-за неразберихи в нашей штрафной… Больше соперник ничего не создал, это был их единственный момент», — цитирует Ракицкого пресс-служба «Зенита» со ссылкой на «Матч Премьер».

Главный тренер «Фенербахче» Эрсун Янал, словно услышав эти слова, не стал уходить в эйфорию и призвал своих подопечных тоже не расслабляться.

«Напомню: это двухматчевое противостояние. Да, мы хорошо провели первую игру, но впереди вторая. Тем не менее мне понравился игровой голод футболистов «Фенербахче».

Особенно хороши были Матье Вальбуэна и Мозес. Мы уважаем силу «Зенита», но не уступаем ему», — приводит слова Янала Hurriyet.

Упомянутый специалистом Вальбуэна, когда-то игравший в московском «Динамо», действительно стал одним из ключевых игроков встречи, а после финального свистка заявил, что ему было особенно приятно обыгрывать «Зенит».

«Нам противостоял сильный клуб, и было действительно приятно его обыгрывать. Мы победили в первом матче, но теперь надо добиться положительного результата и на выезде.

Я стараюсь делать все возможное, чтобы получать шанс на поле. Сегодня тренер увидел, что может доверять мне», — сказал Вальбуэна.

Стоит отметить, что до матча в СМИ появлялась информация о том, что турецкие болельщики якобы напали на российских, остановив их автобус и попытавшись проникнуть внутрь с ножами и арматурой.

Когда сделать это не получилось, фанаты «Фенера» будто бы разбили окна транспортного средства, нанеся порезы болельщикам «Зенита». Однако в генеральном консульстве России в Стамбуле пока не подтвердили эту информацию.

«На данный момент обращений за помощью от болельщиков «Зенита» у нас не было. Сейчас мы пытаемся получить информацию по вопросу о нападении и проверить ее достоверность», — цитирует дежурного по генеральному консульству России «Чемпионат.com».

Ответная встреча между «Зенитом» и «Фенербахче» пройдет в Санкт-Петербурге 21 февраля.