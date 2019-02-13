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Букмекеры предложили суперкоэффициенты на матчи Лиги чемпионов 

Партнерский материал 5 часов назад
Фото: bwin
Лига чемпионов вернулась после зимнего перерыва. Сегодня в 1/8 финала «Тоттенхэм» примет дортмундскую «Боруссию», а «Аякс» на своем поле сыграет с мадридским «Реалом». Обе встречи начнутся в 23:00 по московскому времени.
Букмекеры предложили повышенные коэффициенты на матчи сегодняшнего дня. Так, букмекер bwin предлагает два суперкоэффициента по вероятным исходам. В первом матче, который пройдет в Лондоне, компания предлагает сделать ставку на то, что гол забьет Кристиан Эриксен и «Тоттенхэм» при этом выиграет матч, — подобное предложение оценено по коэффициенту 7.00. Во втором голландском матче можно сделать ставку на гол Серхио Рамоса по повышенному коэффициенту 4.00.
Стоит отметить, что у компании действует страховка для новых клиентов в рамках специальной акции. Компания вернет проигрыш по первой ставке, если она не сыграет.
В первых матчах 1/8 финала, которые были сыграны днем ранее, «Манчестер Юнайтед» уступил ПСЖ на своем поле со счетом 0:2, а Рома, в свою очередь, добилась домашней победы со счетом 2:1 над «Порту».
Сделать ставку со страховкой
Комментарии
Футбол , Кристиан Эриксен , Серхио Рамос , Реал , Манчестер Юнайтед
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