Журнал France Football назвал Льва Яшина лучшим вратарем в истории футбола

Французский журнал France Football признал вратаря Льва Яшина лучшим голкипером в истории футбола.

Лев Яшин (1929-1990) является лучшим вратарем XX века по версии Международной федерации футбола. Он выступал за московское "Динамо" с 1950 по 1971 год, пять раз выиграл чемпионат СССР, за сборную СССР с 1954 года по 1967 год провел 74 матча, став олимпийским чемпионом (1956), победителем чемпионата Европы — 1960 и серебряным призером континентального первенства 1964 года. Яшин выступал в трех финальных раундах чемпионатов мира (1958, 1962, 1966). В 1963 году Яшин был признан лучшим футболистом Европы, получив "Золотой мяч" (самая престижная личная награда в футболе, учрежденная главным редактором France Football Габриэлем Ано в 1956 году — прим. ТАСС ), на данный момент Яшин является единственным вратарем в истории, завоевавшим этот приз.

Именем Яшина назван символический клуб, куда входят футбольные вратари, играющие или игравшие за российские и советские клубы и сохранившие в неприкосновенности свои ворота в 100 и более играх. Именно Яшин первым достиг рубежа в 100 "сухих" матчей в чемпионатах СССР.