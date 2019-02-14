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Умер Виталий Хмельницкий 

Рамблер + ещё 8 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Легендарный форвард киевского «Динамо» Виталий Хмельницкий скончался на 76 году жизни, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
«"Динамо" выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям Виталия Григорьевича, всем болельщикам нашего клуба», — сказано в сообщении.
Виталий Хмельницкий родился в Запорожской области Украинской ССР в 1943 году, начал футбольную карьеру в клубе «Азовсталь» (ныне «Мариуполь»), продолжил в донецком «Шахтер», а в 1965-м перешел в «Динамо».
В футболке киевской команды Хмельницкий провел 217 матчей, забив в них 54 гола. Нападающий четырежды становился чемпионом СССР, дважды — обладателем Кубка СССР. В составе сборной Советского Союза Хмельницкий выходил на поле 20 раз, отметившись семью голами.
В 1970-х Виталий Хмельницкий был главным тренером команд «Гранит» и «Кривбасс», после — тренером в футбольной школе киевского «Динамо» и селекционером.
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