Умер Виталий Хмельницкий

Легендарный форвард киевского «Динамо» Виталий Хмельницкий скончался на 76 году жизни, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

«"Динамо" выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям Виталия Григорьевича, всем болельщикам нашего клуба», — сказано в сообщении.

Виталий Хмельницкий родился в Запорожской области Украинской ССР в 1943 году, начал футбольную карьеру в клубе «Азовсталь» (ныне «Мариуполь»), продолжил в донецком «Шахтер», а в 1965-м перешел в «Динамо».

В футболке киевской команды Хмельницкий провел 217 матчей, забив в них 54 гола. Нападающий четырежды становился чемпионом СССР, дважды — обладателем Кубка СССР. В составе сборной Советского Союза Хмельницкий выходил на поле 20 раз, отметившись семью голами.

В 1970-х Виталий Хмельницкий был главным тренером команд «Гранит» и «Кривбасс», после — тренером в футбольной школе киевского «Динамо» и селекционером.