Президент «Барселоны» намерен предложить Месси новый контракт

Президент испанского футбольного клуба «Барселона» Хосеп Мария Бартомеу заявил о намерении продлить соглашение со звёздным аргентинским форвардом Лионелем Месси , которое истекает в 2021 году.

«Мы предложим Месси новый контракт, это неизбежно. Надеюсь, он продолжит работу с нами, ведь это единственный игрок «Барселоны», который будет связан с нами вечно», — цитирует слова президента каталонцев издание Marca.

Также Бартомеу заявил, что главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде останется в клубе, даже если команда не выиграет ни одного трофея в сезоне-2018/19.

Ранее сообщалось, что Марокко готово заплатить Аргентине за участие Месси в товарищеской игре