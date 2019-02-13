Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Президент «Барселоны» намерен предложить Месси новый контракт 

RT на русском + ещё 5 15 часов назад
Фото: Reuters
Президент испанского футбольного клуба «Барселона» Хосеп Мария Бартомеу заявил о намерении продлить соглашение со звёздным аргентинским форвардом Лионелем Месси, которое истекает в 2021 году.
«Мы предложим Месси новый контракт, это неизбежно. Надеюсь, он продолжит работу с нами, ведь это единственный игрок «Барселоны», который будет связан с нами вечно», — цитирует слова президента каталонцев издание Marca.
Также Бартомеу заявил, что главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде останется в клубе, даже если команда не выиграет ни одного трофея в сезоне-2018/19.
Ранее сообщалось, что Марокко готово заплатить Аргентине за участие Месси в товарищеской игре
RT на русском: последние новости
Экс-футболист сборной СССР Хмельницкий скончался в возрасте 75 лет Боярский заявил, что Мак поступил непрофессионально, взявшись исполнять пенальти в матче с «Фенербахче» Адвокат Кокорина подал апелляцию на решение суда о продлении ареста футболиста
Футбол , Лионель Месси
Читайте также
Видео
В Хорватии напали на игроков «Црвены Звезды»
Летние виды спорта Статьи
Виктор Ан передумал покидать Россию
Зимние виды спорта Прочее
Хоккейный судья отправил игрока в нокдаун
Хоккей
«Серьезная поломка самолета»: сестра Шипулина чудом спаслась
Биатлон Статьи
Тренера детской хоккейной команды избили за Instagram
Хоккей
Ватерполисты устроили массовую драку
Летние виды спорта
«Зенит» опозорился в Европе
Футбол Статьи
Паредес спел перед футболистами «ПСЖ»
Прочее
«Поняли, что натворили»: раскрыта личная переписка Мамаева
Футбол Статьи
Орсер бросил Медведеву
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение