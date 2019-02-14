«Он уничтожает всех»

В начале 2019-го «Реал» тащит 18-летний парень. Винисиус Джуниор ворвался в основу мадридского клуба в январе, как раз когда команда вновь нашла свою игру. Бразилец, за которого испанцы заплатили «Фламенго» 45 миллионов евро, долгое время выходил на поле вместе со сверстниками из «Кастильи» (фарм-клуб «Реала»), но быстро доказал, что его уровень — взрослая команда. «Лента.ру» — о юной звезде «Реала».

Удар в челюсть

В 2018 году Винисиус:

— стал игроком «Реала», хотя купили его еще в 2017-м (еще год он отыграл во «Фламенго»)— познакомился с Роналдо— обосновался в Мадриде— уселся на скамейку запасных— попал в «Реал-Кастилью» — снял брекеты— увидел увольнение Хулена Лопетеги— поднялся из «Кастильи» в основу.

В 2019 году Винисиус:— «второй Роналдо»— «второй Роналду »— просит у отца разрешения на еще одну татуировку.

Это было удивительное время для 18-летнего бразильца.

Отказ от брекетов, кстати, важный момент. Винисиус в день подписания контракта с «Реалом», стоя на фоне коллекции из Кубков чемпионов в компании Флорентино Переса и Роналдо, улыбался особенно широко, а закованные в брекеты зубы сверкали ярче трофеев «галактикос». Потом в клубе подсуетились: парню велели снять «броню», потому что носить их опасно — вдруг ему по зубам прилетит от суровых испанских дядек?

Впрочем, проверить себя и челюсть на прочность в матче Примеры Винисиусу не удавалось довольно долго. Хулен Лопетеги, появившийся в клубе не сильно раньше самого бразильца, шансов парнишке не давал, думая, что тот пока не адаптировался к жизни в Испании и к местному футболу. Он имел на то полное право, вот только результаты команды как бы подталкивали к очевидному решению: попробовать Винисиуса на левом фланге атаки, бесхозном после ухода Криштиану Роналду.

В итоге из «Реала» довольно быстро вытолкнули самого Лопетеги, а его место занял Сантьяго Солари, работавший с «Кастильей». При первом тренере Винисиус во всех матчах провел 12 минут, при новом — все 90 в первом же поединке. И сделал две голевые передачи.

Кто, если не он?

Говорили, что это будет сезон имени Гарета Бэйла . Валлиец переезжал в «Реал» 2013 году в статусе суперзвезды, способной потеснить Роналду. Сам португалец, говорят, взбесился, узнав, что Бэйл оказался дороже него самого. Валлиец еще и на его родной левый фланг претендовал. Подлец. Но вечно находящийся в прекрасной форме Криштиану не только не отдал ему левый край атаки, но и не дал даже приблизиться к той высоте, которую он занимал: Гарет так и остался «тем дорогим парнем», а тень Роналду покрывала его с противоположной стороны поля.

Но вот, Роналду ушел в «Ювентус», новой суперзвезды в «Реале» не появилось — значит, пришло время показать себя старым. Бэйл залечил многочисленные болячки и отчасти смог заменить португальца: на счету валлийца действительно несколько важных голов. Но за полгода он не стал незаменимым для «Реала».

Говорили и о Марко Асенсио . Молодой испанец был хорош на подхвате в прошлом году: он не имел твердого места в основе, но если уж выходил, то делал все как надо. Но в новом сезоне и в новом статусе Марко не чувствовал себя комфортно. Как и его соотечественник Иско — еще один человек, давно и плодотворно трудящийся в сливочной футболке.

«Реал» живет циклами, и сезон-2018/2019 это подтверждает. Осенью мадридцы обычно испытывают игровые проблемы (в этот раз, правда, еще и результата не было), а зимой-весной перерождаются, доходят до финала Лиги чемпионов и выигрывают его, оставляя открытым вопрос: как им это удалось? Снова.

В прошлом году фантастическую зиму и весну выдал Роналду. А в феврале 2019-го все пишут о Винисиусе.

Бразилец вообще стал первым рожденным в XXI веке игроком, вышедшим на поле в составе «Реала». В январе Солари постепенно начал возвращать «галактикос» в игру: команда не проигрывает уже в семи матчах подряд, на днях обыграла «Атлетико» и поднялась на второе место в Ла-Лиге, а на левом фланге все это время играет Винисиус — он теперь выходит исключительно в старте. Стиль, скорость, страсть — по мнению испанской прессы, именно это бразилец привнес в игру «Реала». А главный тренер команды Солари описал игру Винисиуса так: «Он храбр. Он ведет игроков за собой и уничтожает всех. Такое мы видим все меньше и меньше в наши дни».

Отцы и дети

У Винисиуса на спине написано Vinicius Jr, и это наталкивает на сравнение с еще одним футбольным «джуниором» — Неймаром. Оба бразильца играют очень броско, с большим количеством финтов и от этого — ошибок. Винисиус уже показал, что, правда, умеет многое, но пока иногда действует невпопад: в простых ситуациях, где можно отдать, например, обычный пас, форвард делает ставку на эффектность, но не эффективность. И ошибается. Бывает, он передерживает мяч и расстается с ним либо в последний момент, либо не по своей воле.

Впрочем, пользы от его скорости и техничности куда больше. Винисиус уже забил пять мячей и сделал четыре голевые передачи, а его передвижения в матче с «Атлетико» привели к «результативному» падению в штрафной площади и пенальти. Бразилец и, правда, действует молниеносно и полезно, что чувствуют партнеры: Marca подсчитала, что, например, в недавнем матче с «Жироной» через его фланг шло около 50 процентов всех атак.

Винисиус нашел взаимопонимание с Каримом Бензема — вечно критикуемым нападающим. Так уж совпало, что француз набрал отличную форму в начале 2019-го — ровно тогда, когда бразилец стал крепким игроком стартового состава. Роль Бензема несколько изменилась с уходом Роналду: раньше он играл так, чтобы раскрыть все сильные качества португальца, теперь же ему нужно забивать, и в этом ему помогает Винисиус. Marca пишет, что бразильский паренек отлично понимает движения опытного партнера, забегает и отдает передачи ровно туда, куда хочет Бензема. Француз в принципе присматривает за молодым партнером, а СМИ его называют «отцом» Винисиуса.

Стоит ли говорить, что бразильцу еще есть, чему учиться. В его игре много проблем, но сейчас он находится в наилучшей атмосфере, которая позволит оперативно их решить. И речь не только о том, что он тренируется бок о бок с Бэйлом, Бензема или Лукой Модричем, что по определению заставляет тебя становиться лучше. Из Бразилии вслед за Винисиусом приехала вся его семья — без нее адаптация форварда в Испании могла бы затянуться.

Прыжок в жизнь

«Нет сомнений, он доберется до самой вершины. Спросите, почему? Я так уверен, потому что знаю его семью и советую вам с ней познакомиться», — сказал журналистам из Bleacher Report Жилмар Попока, тренировавший Винисиуса в юношеских командах. Отец, мать, братья, сестра — все отправились в новую жизнь.

Винисиус и, правда, дал родне шанс вырваться из суровой жизни одного из самых страшных пригородов Рио-де-Жанейро, в котором жили он и его родные. Все знают, что футбол для бразильцев — одна из немногих возможностей устроиться в жизни. Отец Винисиуса видел талант сына и хотел для него только лучшего — вот и отдал в футбольную секцию уже в пять лет.

Мальчик был только рад: тренеры отмечали, что с самого детства он отличался серьезным отношением к делу и бесконечным желанием тренироваться. Он постоянно опережал сверстников в развитии и работал со старшими ребятами. К слову, внимание бразильских медиа он привлек в 16-летнем возрасте, когда зажег на турнире среди игроков, которые были на три года старше.

Будучи успешным на детских турнирах, бразилец продолжал жить в опасном пригороде Рио — Сан-Гонсалу. Родители были бедны и многодетны, поэтому ни о каком достатке речи не шло. Только полноценный контракт с «Фламенго» позволил Винисиусу вытянуть семью из бедности. А в 2017-м, когда «Реал» заплатил за парня 45 миллионов евро, в семью Винисиуса пришло благополучие.

Впрочем, деньги были не главной целью Винисиуса. Футбол для по-прежнему скромного паренька стоит на первом месте, и сейчас его задача — помочь «Реалу» догнать «Барселону» в чемпионате и пройти «Аякс» в Лиге чемпионов. «Чувствую себя важным игроком команды», — сказал 18-летний Винисиус после победы над «Алавесом», к которой он приложил ногу.

Столь юному парню уже доверяют старожилы «Реала». И ведь это — лишь первый его сезон.