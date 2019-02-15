Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Интер» определился с будущим Икарди 

Soccer News + ещё 9 8 часов назад
Фото: globallookpress.com
Нападающий "Интера" Мауро Икарди может продолжить карьеру в другом клубе после окончания нынешнего сезона. Об этом информирует Corriere della sera.
По данным издания, руководство клуба не смогло договорится с агентом и женой футболиста Вандой Нарой о новом контракте с игроком. Поэтому клуб решил продать Икарди по сниженной цене. Со 110 миллионов евро до 85.
Контракт игрока действует до 2021 года.
13 февраля стало известно, что Икарди больше не является капитаном команды. "Интер" занимает 3 место турнирной таблицы, имея в активе 43 очка
Soccer News: последние новости
РФС подал заявку на проведение финала Лиги Чемпионов в 2021 году Пресс-аташе "Локомотива" опроверг информацию о том, что Дмитрия Тарасова задержали на таможне Детский тренер испанского топ-клуб уволен за домогательства к детям
Футбол , Сorriere della sera
Читайте также
Видео
Российская футболистка впервые забила за испанский клуб
Футбол
В Хорватии напали на игроков «Црвены Звезды»
Летние виды спорта Статьи
Виктор Ан передумал покидать Россию
Зимние виды спорта Прочее
Ковальчук уложил двух соперников за пять секунд
Хоккей
Тарасов задержан в аэропорту
Футбол Происшествия
Всё хуже и хуже. Россия теряет позиции
Футбол Статьи
Возвращение на татами: Путин повредил палец
Летние виды спорта Статьи
Шумахера заметили на Майорке
Автоспорт Прочее
Хоккейный судья отправил игрока в нокдаун
Хоккей
«Серьезная поломка самолета»: сестра Шипулина чудом спаслась
Биатлон Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение