«Реал» сурка. Победа, после которой все говорят о судье

Заголовок этого материала придуман в конце первого тайма. Счёт был ничейный, а судья Дамир Скомина только что отменил гол «Аякса». Но в заголовке чернового файла уже в тот момент появилось упоминание о победе «Реала» . А в середине второго тайма, когда «Аякс» сравнял счёт, менять его мне показалось преждевременным. Почему?

Потому что «Реал». Где-то мы это уже видели.

Матчи «Реала» в последние годы часто похожи друг на друга, как эпизоды из «Дня сурка». Некоторые обязательные пункты постоянно повторяются: из одной Лиги чемпионов в другую.

1. Соперник должен быть лучше

Пункт первый: соперник обязательно должен выглядеть лучше. Done. «Аякс» с задачей справился. Первый тай команда провела на порядок интереснее гостей: настырно лезла вперёд через фланги, подключала к атакам защитников Тальяфико и Мазрауи, намного чаще била по воротам. Штанга после удара Тадича, сейв Куртуа после удара Зиеша — у «Реала» таких явных моментов не было.

2. Вратарь спасает

Пункт второй: «Реал» тащит вратарь. Done. Куртуа ошибся и привёз гол, но это не считается, гол отменён. А его сейв после чистого выхода Долберга один на один подарил команде два очка.

3. Контратаки решают

Пункт третий: «Реал» хорош в контратаках. Без шуток, действительно хорош. В первом тайме подходы к воротам «Аякса» были редкими, но каждый раз получалось опасно. Во втором тайме «Реал» поставил контратаки на конвейер. Модрич снова стал похож на претендента на «Золотой мяч», Кроос вкладывает кроссы на 40 метров идеально в стопу и в темп шага, а с уходом Бэйла «Реал» начал ещё и попадать по воротам.

4. Судья решает больше всех

Пункт четвёртый: скандальное решение судьи. Done. Дамир Скомина с задачей справился, даже с запасом. Отменённый гол Тальяфико в течение 10 минут вывел в топ-3 «твиттера» на верхние позиции сразу три тега, связанные с матчем: Ajax, Courtois, #AJARMA. Простониктонепонял, чтовообщеслучилось. «Аякс» подал угловой, Куртуа грубо ошибся, выпустив мяч после слабого удара, а Тальяфико был первым на добивании. Что не так?

После множества повторов можно догадаться, что. В момент, когда Тальяфико наносил удар, Зиеш блокировал Куртуа — то есть, активно участвовал в эпизоде — и находился в при этом в небольшом офсайде. Вопрос, а нужно ли вообще обращать внимание на такое участие в эпизоде, если Куртуа в любом случае не добирался до мяча… ну, это хороший вопрос. Но офсайд действительно был, и блокировка была. Формальный повод не засчитать гол был.

Marco Asensio amazing goal

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Highlightshttps://t.co/PWWvFKiaGW pic.twitter.com/SEA1Ks9nMQ— ESM SPORTS (@sports_esm) 13 февраля 2019 г. Специально для тех, кому решение Скомины не показалось спорным, арбитр поднял градус скандальности. Засчитанный гол Асенсио в классной контратаке «Реала» — это как вообще? Дело в том, что фол Васкеса на де Йонге очевиден, он не вызывает никаких сомнений.

Единственный повод не обращать внимания на этот фол — де Йонг был слишком далеко от эпизода и не мог помешать развитию атаки «Реала». Вроде бы логично, но ведь гол «Аякса» был отменён несмотря на то, что Куртуа никак не мог добраться до мяча. То есть, по факту не мог помешать атаке «Аякса».

Так что вообще происходит? «Реал» сурка.

5. «Реал» побеждает

Пункт последний: победа «Реала», которая сопровождается массовыми пожарами. Done. Не верите — просто почитайте комментарии на «Чемпионате» под новостью о победе «Реала». За 10 минут их набралось больше 100, и они горят. Почитайте.

Всё это мешает говорить о футболе. Если всё-таки попробовать, нужно сказать, что «Реал» оборонялся на удивление низко и не мог удержать мяч в центре: приходилось прижиматься к своей штрафной. Позиционных атак гостей на было как класса: на трети поля «Аякса» мяч находился только 19% игрового времени, в два раза меньше, чем на трети «Реала».

Очень сильный матч провели Мизрауи и Шёне, Тальяфико и Зиеш. Вообще, «Аякс» действовал довольно смело с первых минут и, что удивительно, не подсел во втором тайме, сохранил взрывной темп и управлял ритмом игры самостоятельно. Статистика xG явно в пользу хозяев — 2 против 1,4 притом что она не учитывает отменённый гол Тальяфико.

«Реал» уже в который раз сделал ставку не на структуру игры, а на превосходство в эпизодах. Асенсио забил в ситуации, когда другой игрок вряд ли попал бы по мячу. Кроос и Модрич доставляли мяч в атаку молниеносно, а Винисиус разбирался и один в один, и даже один в два. Он сделал первый гол «Реала». Всё это мы тоже уже видели, в том числе и без Винисиуса в годы при Зидане. И совсем недавно тоже.

Но когда после очередной победы всех опять интересует личная жизнь судьи и шутки на тему VAR — видео ассистент «Реала», всё, что можно сказать о футболе, уходит на второй план. И приходится готовить материал про «Реал» сурка. Хотелось бы уже о футболе.