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ВТБ купит футбольный клуб «Динамо» за 1 рубль 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Фото: ТАСС
Сделка по покупке контрольного пакета акций московского футбольного клуба "Динамо" обойдется банку ВТБ в один рубль. Об этом ТАСС в кулуарах Российского инвестиционного форума сообщил глава ВТБ Андрей Костин.
В январе на экономическом форуме в Давосе Костин заявил, что ВТБ может получить полный контроль над московским футбольным клубом "Динамо".
"Мы и сейчас "Динамо" полностью финансируем, — сказал Костин. — Мы их за рубль продали, а теперь за рубль купим обратно".
На вопрос, когда предполагается сделка, Костин ответил: "Думаю, в ближайшее время".
ВТБ владел контрольным пакетом акций "Динамо" с апреля 2009 года. В конце декабря 2016 года было объявлено о продаже контрольного пакета ВФСО за символический один рубль, при этом банк остался спонсором динамовских команд, включая футбольную. Согласно контракту, рассчитанному до 31 декабря нынешнего года, ВТБ в год выделяет ФК "Динамо" порядка 1,8 млрд рублей.
В четверг в Сочи начался Российский инвестиционный форум. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс". ТАСС — генеральный информационный партнер и фотохост— агентство форума.
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Футбол , Андрей Костин , Банк ВТБ , ДИНАМО , ИТАР-ТАСС
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