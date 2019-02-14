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«Спартак» обвинили в «свинском» отношении к бывшему игроку 

Lenta.ru 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин раскритиковал руководство «Спартака» за отношение к бывшему футболисту клуба Александру Самедову. Слова 39-летнего Воронина приводит «Чемпионат.com».
По мнению Воронина, «Спартак» отнесся к Самедову «по-свински».
«Александр завоевал золото чемпионата России со "Спартаком", а его за полгода до окончания контракта выставляют за дверь. Это не красит руководство красно-белых», — заявил нападающий.
В январе этого года Самедов присоединился к самарским «Крыльям Советов». Помимо него «Спартак» прекратил сотрудничество с целой группой игроков. Красно-белые, в частности, расторгли контракт с финским полузащитником Романом Еременко. Также клуб покинули хавбеки Ивелин Попов и Джано Ананидзе.
Самедов перешел в «Спартак» в 2017-м. В составе клуба он стал чемпионом России. 34-летний полузащитник защищал цвета российской сборной. Он принял участие в чемпионате мира-2018 и объявил об уходе из национальной команды после поражения от Хорватии в четвертьфинале.
Самедов выступал за ряд столичных команд — «Спартак», «Москва», «Динамо» и «Локомотив». В составе бело-голубых он играл вместе с Ворониным.
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Футбол , Роман Еременко , Александр Самедов , Джано Ананидзе , Андрей Воронин , Ивелин Попов , Спартак , Чемпионат.com
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