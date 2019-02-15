СМИ: Супруга Руни пригрозила футболисту разводом из-за алкогольной зависимости

Колин Руни, супруга нападающего клуба Главной футбольной лиги (MLS) «Ди Си Юнайтед» Уэйна Руни , грозит развестись со своим мужем.

Как сообщает The Sun, супруга спортсмена недовольна поведением своего мужа. По её словам, Руни может часами находиться дома в одиночестве, выпивая алкоголь и играя в компьютер.

Отмечается, что Колин пригрозила Уэну разводом, если спортсмен откажется пройти курс реабилитация от алкоголизма.

По словам источника, который предпочёл остаться неназванным, Руни считает, что его жена слишком просто поддаётся влиянию своего окружения.

Руни известен по выступлениям за английский « Манчестер Юнайтед », в составе которого он пять раз становился чемпионом Англии, а также побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

В 2018 году он пополнил состав «Ди Си Юнайтед». В составе американского клуба он провёл 19 матчей и забил 12 мячей.

Ранее представитель английского форварда «Ди Си Юнайтед» Уэйна Руни рассказал об инциденте с задержанием своего клиента в Вашингтоне.