Мамаев вышел на поле в «Бутырке»

Все подследственные вышли на поле в одинаковой черной форме и шапках. Мамаеву, по данным «Газеты.ру», нанесли фамилию на спину, а у других игроков таких надписей не оказалось.

Команде Мамаева выдали оранжевые манишки, а их соперникам — зеленые. На заснеженный плац для матча нанесли красную разметку. Также в СИЗО привезли ворота, установили табло и повесили плакаты с изображением мяча.

«Газета.ру» отмечает, что в первом тайме Мамаев создавал опасные моменты «один за другим». Во втором тайме футболист начал играть за команду «зеленых».

Зрителями матча стали журналисты и сотрудники ФСИН, в том числе замглавы ведомства Валерий Максименко и руководитель столичного управления ФСИН Сергей Мороз

В прошлом году в интернете появились видео с нападениями Мамаева, игрока «Зенита» Александра Кокорина , его брата и их друзей на людей в Москве. Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве. Суд отправил их в СИЗО, они останутся под арестом до 8 апреля.

Матч с участием Кокорина и Мамаева обсуждался еще с прошлого года. Сообщалось, что заключенные могут сыграть против сотрудников ФСИН. Максименко ранее рассказал, что Мамаев сам предложил провести матч 14 февраля, так как у заключенных нет возможности поздравить любимых с Днем святого Валентина.

Адвокат Мамаева заявлял, что Кокорин не будет участвовать в матче из-за больного колена.