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Мамаев вышел на поле в «Бутырке» 

Рамблер 2 часа назад
В четверг, 14 февраля, около 14:00 в московском СИЗО «Бутырка» начался матч с участием арестованного футболиста Павла Мамаева. Об этом сообщает «Газета.ру».
Все подследственные вышли на поле в одинаковой черной форме и шапках. Мамаеву, по данным «Газеты.ру», нанесли фамилию на спину, а у других игроков таких надписей не оказалось.
Команде Мамаева выдали оранжевые манишки, а их соперникам — зеленые. На заснеженный плац для матча нанесли красную разметку. Также в СИЗО привезли ворота, установили табло и повесили плакаты с изображением мяча.
«Газета.ру» отмечает, что в первом тайме Мамаев создавал опасные моменты «один за другим». Во втором тайме футболист начал играть за команду «зеленых».
Зрителями матча стали журналисты и сотрудники ФСИН, в том числе замглавы ведомства Валерий Максименко и руководитель столичного управления ФСИН Сергей Мороз.
В прошлом году в интернете появились видео с нападениями Мамаева, игрока «Зенита» Александра Кокорина, его брата и их друзей на людей в Москве. Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве. Суд отправил их в СИЗО, они останутся под арестом до 8 апреля.
Матч с участием Кокорина и Мамаева обсуждался еще с прошлого года. Сообщалось, что заключенные могут сыграть против сотрудников ФСИН. Максименко ранее рассказал, что Мамаев сам предложил провести матч 14 февраля, так как у заключенных нет возможности поздравить любимых с Днем святого Валентина.
Адвокат Мамаева заявлял, что Кокорин не будет участвовать в матче из-за больного колена.
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Футбол , Видео , Валерий Максименко , Павел Мамаев , Сергей Мороз , Александр Кокорин , Зенит , ФСИН , Газета.Ru , ИТАР-ТАСС
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