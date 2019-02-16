Аргентина простилась с футболистом Салой

16 февраля в Аргентине состоялась церемония прощания с нападающим «Кардифф Сити» Эмилиано Салой

Церемония прошла в городе Прогресо, в здании академии клуба «Сан-Мартин де Прогресо», где Сала начинал футбольную карьеру. Помимо родственников погибшего форварда на церемонию пришли десятки местных жителей. Некоторые из них принесли цветы, рисунки и письма, которые оставили рядом с гробом.

Вечером 21 января 28-летний футболист Сала, перешедший из «Нанта» в «Кардифф», попрощался с одноклубниками и вылетел частным легкомоторным самолётом в Уэльс. После вылета воздушное судно пропало с радаров в районе Нормандских островов.

Обломки самолёта, в котором находились Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон, обнаружили на дне Ла-Манша 3 февраля. 8 февраля тело игрока было опознано.

Как писал News.ru, за пропавшего игрока «Кардиффа» захотели миллионы.