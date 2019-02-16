Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Аргентина простилась с футболистом Салой 

News.ru + ещё 21 17 часов назад
Фото: Philippe LECOEUR/imago sportfotodienst/Global Look Press
16 февраля в Аргентине состоялась церемония прощания с нападающим «Кардифф Сити» Эмилиано Салой.
Церемония прошла в городе Прогресо, в здании академии клуба «Сан-Мартин де Прогресо», где Сала начинал футбольную карьеру. Помимо родственников погибшего форварда на церемонию пришли десятки местных жителей. Некоторые из них принесли цветы, рисунки и письма, которые оставили рядом с гробом.
Вечером 21 января 28-летний футболист Сала, перешедший из «Нанта» в «Кардифф», попрощался с одноклубниками и вылетел частным легкомоторным самолётом в Уэльс. После вылета воздушное судно пропало с радаров в районе Нормандских островов.
Обломки самолёта, в котором находились Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон, обнаружили на дне Ла-Манша 3 февраля. 8 февраля тело игрока было опознано.
Как писал News.ru, за пропавшего игрока «Кардиффа» захотели миллионы.
News.ru: последние новости
Незнакомцы напали машину футболиста с женой и детьми Тарасова задержали Названа причина смерти новичка «Кардиффа» Салы
Футбол , Эмилиано Сала
Читайте также
Видео
Российская футболистка впервые забила за испанский клуб
Футбол
В Хорватии напали на игроков «Црвены Звезды»
Летние виды спорта Статьи
Виктор Ан передумал покидать Россию
Зимние виды спорта Прочее
Ковальчук уложил двух соперников за пять секунд
Хоккей
Больше не звезда? Медведеву не позвали в шоу с Загитовой
Фигурное катание Статьи
Заплатил за братьев: как Хабиб рассчитался с США
MMA Статьи
Тарасов задержан в аэропорту
Футбол
Всё хуже и хуже. Россия теряет позиции
Футбол Статьи
Возвращение на татами: Путин повредил палец
Летние виды спорта Статьи
Шумахера заметили на Майорке
Автоспорт Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение