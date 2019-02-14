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Кокорин не смотрел матч с участием Мамаева в «Бутырке», но болел за Павла 

SPORT24.ru 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин не смог посмотреть футбольный матч в московском СИЗО с участием полузащитника Павла Мамаева, но болел за него. Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО с 11 октября 2018 года. Недавно их арест был продлен до 8 апреля 2019 года. Две потасовки с участием Мамаева и Кокорина произошли 8 октября 2018 года. Уголовное дело возбуждено по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои». Мамаев вместе с сокамерниками сегодня принял участие в футбольном матче. 30-летний футболист отыграл по тайму за каждую из команд и забил в общей сложности семь голов — три в первом тайме и четыре во втором. Кокорин не участвовал в матче из-за боли в ноге.
«Он не мог присутствовать на матче в связи с требованиями режима учреждения, но (сказал, что) поддерживает Павла и будет за него болеть», — рассказал посетивший перед началом матча Кокорина в камере изолятора Мельников РИА Новости.
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Футбол , Павел Мамаев , Александр Кокорин , Зенит , ФСИН , РИА Новости
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