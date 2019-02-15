Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА после первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы.

В рамках первых матчей 1/16 финала Лиги Европы "Краснодар" в четверг дома сыграл вничью с немецким "Байером" со счетом 0:0, а санкт-петербургский "Зенит" во вторник в гостях уступил турецкому "Фенербахче" — 0:1.

Россия занимает шестое место в таблице коэффициентов, имея в своем активе 49,882 балла, Португалия (46,232) находится на седьмой строчке. Отставание России от идущей на пятом месте Франции (57,665) увеличилось до 7,783 балла.

Тройку лидеров составляют Испания (98,855), Англия (76,177) и Италия (73,011).