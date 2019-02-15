Президент «Барселоны»: «Возвращение Неймара невозможно. Мы выбрали другой путь»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал слухи о желании Неймара вернуться в каталонский клуб. Бразилец был продан парижанам в 2017 году за 222 млн евро.

«Я общался с Неймаром несколько раз, но никто из его окружения мне не говорил о желании игрока вернуться к нам. И никто не звонил в клуб по данному вопросу. У Неймара действующий контракт, в Париже он проводит второй сезон, тяжело представить, что его готовы продать. Мы бы на месте «ПСЖ» не хотели бы с ним расстаться.