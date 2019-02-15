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Президент «Барселоны»: «Возвращение Неймара невозможно. Мы выбрали другой путь» 

SPORT24.ru 5 часов назад
Фото: Reuters
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал слухи о желании Неймара вернуться в каталонский клуб. Бразилец был продан парижанам в 2017 году за 222 млн евро.
«Я общался с Неймаром несколько раз, но никто из его окружения мне не говорил о желании игрока вернуться к нам. И никто не звонил в клуб по данному вопросу. У Неймара действующий контракт, в Париже он проводит второй сезон, тяжело представить, что его готовы продать. Мы бы на месте «ПСЖ» не хотели бы с ним расстаться.
Его возвращение в «Барселону» невозможно. Мы выбрали другой путь с Дембеле и Коутиньо. Надо с этими игроками идти дальше. Дембеле и Коутиньо — две самые большие инвестиции в истории клуба, они получают от клуба 100-процентную поддержку», — сказал Бартомеу в эфире Radio Kanal Barcelona.
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