ФК «Барселона» продлил контракт с главным тренером Вальверде

Руководство испанского футбольного клуба "Барселона" продлило соглашение с главным тренером команды Эрнесто Вальверде. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Новый контракт с 55-летним испанским специалистом рассчитан до окончания сезона-2019/20 с возможность продления еще на один год.

Вальверде возглавил "Барселону" в 2017 году. Под руководством тренера клуб выиграл чемпионат Испании, а также Кубок и Суперкубок Испании.

В текущем сезоне "Барселона" лидирует в турнирной таблице чемпионата страны, имея в активе 51 очко после 23 туров.