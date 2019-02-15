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ФК «Барселона» продлил контракт с главным тренером Вальверде 

ТАСС + ещё 16 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Руководство испанского футбольного клуба "Барселона" продлило соглашение с главным тренером команды Эрнесто Вальверде. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.
Новый контракт с 55-летним испанским специалистом рассчитан до окончания сезона-2019/20 с возможность продления еще на один год.
Вальверде возглавил "Барселону" в 2017 году. Под руководством тренера клуб выиграл чемпионат Испании, а также Кубок и Суперкубок Испании.
В текущем сезоне "Барселона" лидирует в турнирной таблице чемпионата страны, имея в активе 51 очко после 23 туров.
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