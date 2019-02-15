Барановская рассказала, зачем наладила связь с Аршавиным

Покинувший однажды телеведущую Юлию Барановскую и троих общих детей футболист Андрей Аршавин стал все чаще общаться с сыновьями и дочерью.

Как объяснила Барановская в новом интервью, она общается с Аршавиным ради детей.

"Для них это важно. Ровно как и для остальных детей, для моих необходимо наличие и мамы, и папы. Отношения взрослых не должны отражаться на них", — цитирует "Стархит" интервью Барановской изданию "Телесемь".

Однако она предупредила, что если отец снова исчезнет из жизни детей, контакты с ним она оборвет.

Она также подчеркнула, что ни о каком воссоединении и возобновлении отношений речь не идет.

Ранее стало известно, что Аршавин ничего не оставит жене Алисе Казьминой после развода.