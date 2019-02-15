Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Барановская рассказала, зачем наладила связь с Аршавиным 

Газета.Ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: Газета.ru
Покинувший однажды телеведущую Юлию Барановскую и троих общих детей футболист Андрей Аршавин стал все чаще общаться с сыновьями и дочерью.
Как объяснила Барановская в новом интервью, она общается с Аршавиным ради детей.
"Для них это важно. Ровно как и для остальных детей, для моих необходимо наличие и мамы, и папы. Отношения взрослых не должны отражаться на них", — цитирует "Стархит" интервью Барановской изданию "Телесемь".
Однако она предупредила, что если отец снова исчезнет из жизни детей, контакты с ним она оборвет.
Она также подчеркнула, что ни о каком воссоединении и возобновлении отношений речь не идет.
Ранее стало известно, что Аршавин ничего не оставит жене Алисе Казьминой после развода.
Газета.Ru: последние новости
РФС подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Трансфер российского футболиста в украинский клуб оформили по паспорту Молдавии Четыре футболиста претендуют на награду игроку недели в ЛЧ
Футбол , Шоу-бизнес , Андрей Аршавин , Юлия Барановская , StarHit
Читайте также
Видео
Российская футболистка впервые забила за испанский клуб
Футбол
В Хорватии напали на игроков «Црвены Звезды»
Летние виды спорта Статьи
Виктор Ан передумал покидать Россию
Зимние виды спорта Прочее
Ковальчук уложил двух соперников за пять секунд
Хоккей
Тарасов задержан в аэропорту
Футбол Происшествия
Всё хуже и хуже. Россия теряет позиции
Футбол Статьи
Возвращение на татами: Путин повредил палец
Летние виды спорта Статьи
Шумахера заметили на Майорке
Автоспорт Прочее
Хоккейный судья отправил игрока в нокдаун
Хоккей
«Серьезная поломка самолета»: сестра Шипулина чудом спаслась
Биатлон Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение