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Белорусские футболисты перестанут считаться в России легионерами 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: ТАСС
Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что со следующего сезона белорусские футболисты перестанут считаться легионерами в России, передает "Советский спорт".
Заявление было сделано на встрече президента России Владимира Путина с главой Беларуси Александром Лукашенко
"Очень важное направление — сближение российского и белорусского законодательств с точки зрения обеспечения равных прав российских и белорусских граждан. В прошлом году мы активно поработали и утвердили ряд приказов по игровым командным видам спорта.
Теперь белорусские спортсмены пользуются теми же правами, что и российские, и на них не будут распространяться ограничения по участию и на заявку на соревнования. Сейчас будет утвержден последний приказ по футболу, и это внесут в регламент российского футбольного союза. ", — цитирует Колобкова "БелТА".
Нововведение начнет действовать со следующего сезона.
Ранее полузащитник самарских "Крыльев Советов" и экс-игрок московского "Спартака" Александр Самедов высказался относительно увольнения бывшего главного тренера красно-белых Массимо Карреры.
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Футбол , Массимо Каррера , Александр Самедов , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Павел Колобков , Спартак , РФС , Советский спорт
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