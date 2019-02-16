Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что со следующего сезона белорусские футболисты перестанут считаться легионерами в России, передает "Советский спорт".
Заявление было сделано на встрече президента России Владимира Путина с главой Беларуси Александром Лукашенко
"Очень важное направление — сближение российского и белорусского законодательств с точки зрения обеспечения равных прав российских и белорусских граждан. В прошлом году мы активно поработали и утвердили ряд приказов по игровым командным видам спорта.
Теперь белорусские спортсмены пользуются теми же правами, что и российские, и на них не будут распространяться ограничения по участию и на заявку на соревнования. Сейчас будет утвержден последний приказ по футболу, и это внесут в регламент российского футбольного союза. ", — цитирует Колобкова "БелТА".
Нововведение начнет действовать со следующего сезона.
Ранее полузащитник самарских "Крыльев Советов" и экс-игрок московского "Спартака" Александр Самедов высказался относительно увольнения бывшего главного тренера красно-белых Массимо Карреры.