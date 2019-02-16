Моуринью не считает Неймара лучшим бразильским футболистом

Португальский специалист Жозе Моуринью поделился мнением о бразильском нападающем Неймаре, передает "Советский спорт"

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" отметил, что люди стали забывать о других талантливых бразильских игроках, кроме Неймара и Пеле.

"Неймар — фантастический талант, без сомнений. Он приехал в Европу и сразу же стал побеждать. Но люди стали забывать о Роналдо и Ривалдо, которых в какой-то момент считали лучшими в мире. Они тоже фантастически выступали в Европе, но помимо этого добивались успехов со сборной своей страны.

Я назвал только двух игроков, но мог бы и больше. Неймар продолжит биться за место в элите европейского футбола, где он уже и так находится. Однако победа в составе сборной Бразилии на чемпионате мира пока останется для него мечтой", — цитирует Моуринью Goal.

Ранее сообщалось, что президент "Барселоны" не верит в возвращение Неймара в каталонский клуб.