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Неизвестные атаковали жену и детей Икарди 

Soccer News + ещё 16 4 часа назад
Фото: Soccer News
Неизвестные атаковали семью нападающего миланского "Интера" Мауро Икарди, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, злоумышленники напали на автомобиль, в котором находилась жена футболиста Ванда Нара с детьми. Они забросали камнями транспортное средство, после чего скрылись с места преступления.
Инцидент произошёл возле стадиона "Джузеппе Меацца" — домашней арены "нерадзурри". В результате атаки никто не пострадал.
Напомним, что Ванда Нара является не только супругой, но и агентом Икарди. "Интер" в последние месяцы безуспешно пытался продлить контракт с аргентинцем.
На этой неделе форварда лишили капитанской повязкой. В текущем сезоне он сыграл за миланцев 28 матчей, забил 15 голов и сделал 3 результативные передачи.
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Футбол , Ванда Нара
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