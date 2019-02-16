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«Ювентус» начал переговоры по трансферу Икарди 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Туринский "Ювентус" начал переговоры по трансферу нападающего "Интера" Мауро Икарди, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, президент "старой синьоры" Андреа Аньелли провёл встречу с вице-президентом миланского клуба Хавьером Дзанетти. Стороны обсуждали возможный переезд аргентинского бомбардира на "Альянц Стадиум".
Чем завершилась беседа двух функционеров, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что "Интер" готов снизить цену на Икарди с 110 до 85 миллионов евро. На этой неделе футболиста лишили статуса капитана "нерадзурри".
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